Ostatnie godziny. Szykują się niespodziewane zmiany w  składzie Polaków na mecz z Senegalem

Kluczowe pytania przed meczem to m. in. kwestia obsady bramki, ale tu możemy być w miarę spokojni, bo zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Łukasz Fabiański prezentują bardzo wysoką formę. O Fabiańskim głośno było wczoraj w kontekście możliwego transferu do angielskiego West Ham United. Oznaczałoby to, że nasz bramkarz pozostaje w angielskiej ekstraklasie, którą opuszcza Swansea, w którym Fabiański występował.

W przypadku bramkarzy Nawałka ma kłopot bogactwa. Trudne pytanie dotyczy też ustawienia w środku pola i ataku. W wariancie bardziej ofensywnym z przodu zagrają Robert Lewandowski z Arkadiuszem Milikiem, a w środku drugiej linii Grzegorz Krychowiak z Piotrem Zielińskim. W ustawieniu bardziej asekuracyjnym Milik zacznie spotkanie na ławce, „Lewy” wystąpi na szpicy, za jego plecami zagra nieco bardziej wysunięty do przodu Zieliński, a partnerem Krychowiaka na środku pomocy będzie Jacek Góralski.

Jednak najważniejsze pytania dotyczą obrony. Choć trener Adam Nawałka nie wykluczył gry Kamila Glika, to wydaje się mało prawdopodobne by lider naszej defensywy zagrał od pierwszych minut już w inauguracyjnym meczu. Wydawało się pewnym, że w takiej sytuacji parę środkowych obrońców będą tworzyć Michał Pazdan i Jan Bednarek.

Jak jednak wynika z medialnych doniesień niewykluczone jest, że zamiast Bednarka środek obrony z Pazdanem stworzy Thiago Cionek. Byłoby to ogromne zaskoczenie, choć Cionek jest w kadrze od lat i choć w pierwszym składzie grał rzadko, zazwyczaj nie zawodził.

Pewne natomiast wydaje się to, że w związku z absencją Glika Adam Nawałka nie będzie ryzykować ustawienia z trzema obrońcami i Biało – Czerwoni zagrają w sprawdzonym wariancie z czwórką defensorów.

Przypuszczalne składy Polaków:

Wariant ofensywny:

Wojciech Szczęsny (Łukasz Fabiański) – Łukasz Piszczek, Thiago Cionek, Michał Pazdan, Maciej Rybus – Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki – Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski;

Wariant defensywny:

Wojciech Szczęsny (Łukasz Fabiański) – Łukasz Piszczek, Thiago Cionek, Michał Pazdan, Maciej Rybus – Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Kamil Grosicki – Piotr Zieliński – Robert Lewandowski;

