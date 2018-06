Ks. Wąsowicz: Ci co nie chcą kibicować Polakom, mają problem z identyfikacją z tym, co polskie

– Oczywiście, że będę kibicował Polakom w meczu z Senegalem. Będzie 2:0 dla Polski – powiedział w rozmowie z DoRzeczy.pl ksiądz Jarosław Wąsowicz. Stwierdził, że nie ma żadnych obaw co do przebiegu spotkania. – Wierzę trenerowi Adamowi Nawałce, który mówił, że drużyna jest doskonale przygotowana – powiedział ks. Wąsowicz.

Duchowny w rozmowie z DoRzeczy.pl odniósł się też do słów niektórych celebrytów, którzy jak Krystyna Janda stwierdzili, że obawiają się wygranej Polaków w mistrzostwach świata. – To już problem tych ludzi. Mają poważny kłopot z identyfikacją z tym co polskie, z naszymi wartościami, patriotyzmem – ocenił.

Ksiądz Wąsowicz podkreślił też, że w odrodzeniu postaw patriotycznych dużą rolę odegrał ruch kibicowski. – Faktycznie widzimy ostatnimi czasy renesans wartości patriotycznych, tradycyjnych. Pewną rolę odegrał tu ruch kibicowski i pielgrzymka, którą co roku organizujemy – podsumował ksiądz Wąsowicz.

Ksiądz Jarosław Wąsowicz jest duszpasterzem polskich kibiców, sam kibicuje Lechii Gdańsk. Co roku organizuje pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę.

