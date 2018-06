Warszawa: Dla kogo darmowa komunikacja? Nowe pomysły Stefaniaka

Stefaniak przekonuje, że w Warszawie darmowa komunikacja powinna obejmować wszystkich uczniów do ukończenia 18 roku życia, a nie – jak to ma obecnie miejsce – do 16.

– Trzeba zacząć od najmłodszych. Dlatego na początek przygotowaliśmy, też skierujemy, podpiszemy projekt ustawy mówiący o tym, żeby z budżetu państwa dotować samorządy, po to, żeby móc rozszerzyć darmową komunikację – przekonuje polityk.

To nie koniec propozycji. Stefaniak chciałby, aby wszyscy warszawiacy mogli poruszać się darmową komunikacją miejską we wszystkie dni mundialu, w których gra polska reprezentacja.

