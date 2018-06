Trzaskowski tłumaczy się ze słów o "zamrożeniu funduszy" z UE

– Zależy mi na tym, żeby mimo głupoty i zacietrzewienia PiS, pieniądze dla Warszawy nie były bezpowrotnie tracone (…) lepiej żeby one były mrożone, a nie bezpowrotnie tracone. Cała odpowiedzialność za to, co się dzieje z pieniędzmi unijnymi, spoczywa na barkach rządu PiS – tłumaczył dzisiaj polityk PO. Wczoraj na Rafała Trzaskowskiego spadła fala krytyki w związku z wypowiedzią o funduszach dla Polski, ale polityk nie wycofał się ze swoich słów.

Wczoraj w Radiu ZET, Rafał Trzaskowski stwierdził, że ze względu na "łamanie praworządności" fundusze unijne zostaną "zamrożone" dopóki nie wygra kandydat PO. Jego słowa wywołały prawdziwą burzę. – Te słowa są skandaliczne. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze startu w wyborach w Warszawie – komentował wypowiedź polityka, poseł Łukasz Rzepecki.

UE "zamrozi" fundusze dopóki nie wygra PO? Jaki: Dziękuję Trzaskowskiemu za szczerość Plan Trzaskowskiego Polityk PO jednak nie wycofuje się ze swoich słów, ale jak dzisiaj tłumaczył, apeluje do „rządu PiS", aby ten „wycofał się z tych kroków, które łamią praworządność". – Rząd PiS przez swoją nieodpowiedzialną politykę może doprowadzić do tego, że pieniądze z UE będą tracone. Już w tej chwili mamy olbrzymie cięcia przez tę nieodpowiedzialną politykę, przez zacietrzewienie i głupotę. Rzeczywiście tak, jak powiedziałem wczoraj, jeżeli rząd będzie trwał w tych swoich postanowieniach, które doprowadzają do łamania praworządności, pieniędzy z UE może nie być i wtedy rzeczywiście tylko wygrana przez opozycję będzie gwarantem, wygrana wyborów przez Platformę będzie gwarantem, że te pieniądze z UE dalej popłyną szerokim strumieniem do Polski – tłumaczył Trzaskowski. Jak dodał polityk, jest też inna możliwość. – Jest na to czas, żeby rząd PiS wycofał się z tych kroków, które łamią praworządność (…) Tutaj jest plan Trzaskowskiego. Wręczymy go naszym kolegom z PiS. Wystarczy wypełnić te kilkanaście kroków, wycofać się z upolityczniania wymiaru sprawiedliwości i nie będzie ryzyka utraty unijnych pieniędzy – dodał.

