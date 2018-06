Prokurator prowadząca sprawę Gawłowskiego rezygnuje

Sprawa się tyczy Katarzyny Pokorskiej. Jej decyzję potwierdził rzecznik prokuratury Ewa Bialik. – Jedna z prokuratorów pracujących w zespole prowadzącym postępowanie w sprawie tzw. afery melioracyjnej z uwagi na sytuację osobistą złożyła wniosek o cofniecie ją z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Szczecinie i powrót do jednostki macierzystej – mówi Bialik w rozmowie z portalem Onet.pl.

Onet sugeruje jednak, że powody rezygnacji mogły być inne. Pokorska miała podobno mieć "coraz większe wątpliwości" co do całej sprawy posła Gawłowskiego. Ludzie ze środowiska prawniczego w Szczecinie twierdzą, że pani prokurator straciła zaufanie do swoich przełożonych w Warszawie.

Portal podaje, że prokurator miała podobno zamiar zwolnienia z aresztu biznesmena podejrzanego o przekazanie Gawłowskiemu łapówki.

Sprawa Gawłowskiego

Gawłowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA 13 kwietnia. Poseł usłyszał pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec posła trzymiesięcznego aresztu, argumentując, że zachodzi obawa matactwa procesowego.

Sąd Rejonowy 15 kwietnia zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Gawłowskiego. W ocenie sądu zebrane dowody "wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez posła zarzucanych mu przestępstw".

