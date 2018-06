To on zastąpi Kaczyńskiego? "Został namaszczony"

Jak podaje "Fakt" to Joachim Brudziński, szef MSWiA, a wcześniej wicemarszałek Sejmu, już lata temu został wskazany przez Kaczyńskiego na swojego następcę. Tabloid przypomina, że sam prezes PiS mówił, że „gdyby mu się coś stało, np. złamał nogę”, we wszystkim zastępuje go właśnie szef MSWiA. – Legendarne jest jego podkreślanie, że nie aspiruje do żadnych ról delfinów czy ważnych stanowisk i jest tylko „skromnym pracownikiem winnicy Pana” (...) Brudziński „jak ognia boi się, aby nie wskazywać go jako pretendenta do przejmowania partii – mówi "Faktowi" ważny polityk partii rządzącej.

Joachim Brudziński ma już budować własne zaplecze polityczne, które w przyszłości posłuży mu do kierowania Prawem i Sprawiedliwością. –Ostatnio poszerzył swoje wpływy dzięki obsadzie kandydatów na prezydentów miast. To w większości młodzi ludzie, którzy będą mu za nominacje wdzięczni. Nawet jeśli wielu z nich polegnie w wyborach, umocnią swoje polityczne pozycje, wielu trafi na wysokie miejsca na listach do parlamentu – "Fakt" przywołuje słowa jednego z polityków PiS.