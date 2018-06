Retusz symboli narodowych. Zmienią się flaga i orzeł

Co się zmieni? Projekt zakłada ujednolicenie koloru czerwonego na biało–czerwonej fladze Polski. "Konstytucja głosi, że "barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony". Podobny przepis znajduje się ustawie o godle, barwach i hymnie. Problem w tym, że w załączniku do tej ostatniej są liczbowe współrzędne tzw. przestrzeni barw CIELUV, z których wynika, że biel w rzeczywistości jest jasnoszara, a czerwień – buraczkowa" – wskazuje "Rzeczpospolita". Teraz ma to być najbardziej klasyczny z czerwonych kolorów.

Jednak to nie koniec poprawek. Projekt MKiDN ma naprawić błędy, jakie występują w nazewnictwie. To, co jest herbem, czyli biały orzeł na czerwonej tarczy, w ustawie jest godłem, a godło to sam wizerunek orła. Ponadto "Rzeczpospolita" informuje o drobnych poprawkach graficznych – z herbu znikną półcienie, w koronie orła pojawią się prześwity, a całość zostanie narysowana z użyciem wyraźnych konturów.

Co do hymnu, specjaliści domagają się oficjalnej partytury na orkiestrę, a nawet zmian w kolejności zwrotek. W rękopisie Józefa Wybickiego jest najpierw „Jak Czarniecki do Poznania", a dopiero potem „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę".