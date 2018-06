Schetyna: Komorowski byłby wzmocnieniem listy PO do Parlamentu Europejskiego

Schetyna podkreślił, że eurodeputowani PO walczą o korzystny budżet dla Polski, ale rząd zaniedbał negocjacje. – Siedem lat temu negocjowaliśmy i wyszarpaliśmy 106 miliardów euro. PO będzie wspierała walkę o polski budżet i namawiała rząd PiS, żeby się zaangażował w 100 proc i koordynował prace w PE – mówił.

Przewodniczący PO odniósł się też do ewentualnego startu byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Będziemy mieli najsilniejszą z możliwych ekip. Będziemy rozmawiać z Komorowskim. Nie wiem, czy jest drugi taki przypadek, aby były prezydent aplikował do PE. Nie wiem, jaka jest jego decyzja, ale na pewno byłby wzmocnieniem listy PO – ocenił.