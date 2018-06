Morawiecki o słowach Trzaskowskiego: Źle działacie, źle się chłopcy bawicie

Morawiecki ocenił, że wypowiedź Rafała Trzaskowskiego ws. "zamrażania" funduszy unijnych, to "odprysk ostrego podziału, który jest w Polsce i który nas osłabia zewnętrznie". – Nie myślę, żebyśmy mieli istotne problemy z unijnymi pieniędzmi w związku z procesem, który prowadzimy od 2,5 lat – dodał.

W ocenie posła Wolnych i Solidarnych, jeśli coś poważnie uderza w Polskę i za mało się do tego przykładamy, to jest to sprawa Brexitu i odejścia Wielkiej Brytanii. – Nie ma z naszej strony pracy dyplomatycznej i ideowej. To jest ważna sprawa – zaznaczył.

Morawiecki powiedział też, że jeżeli inne państwa nie szanują "naszej woli niepodległości i woli demokratycznej naszego narodu", to jest to arogancja. – Totalna opozycja słabo rozumie demokrację. Demokracja to nie są rządy większości, to zgoda na rządy większości. Większość może się zmieniać, ale jest cały czas zgoda. Ze strony totalnej opozycji tego nie ma – stwierdził.