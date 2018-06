Rabiej: Trzaskowski nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz z brodą

Rabiej stwierdził, że kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy "nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz z brodą" – Odpowiedzialność za 12 lat zarządzania miastem ponosi pani prezydent – zaznaczył. Zarazem podkreślił, że jest przekonany - i zamierza tego bronić - że dobrze funkcjonuje wiele rozwiązań w stolicy.

Polityk widzi jednak także obszary, które należałoby poprawić: sposób zarządzania ratuszem, przejrzystość, aktywność i etykę – reguły, według których funkcjonują ratusz i miasto. – Jeżeli nie ureguluje się sposobu funkcjonowania instytucji, to będziemy mieli urzędników, którzy boją się podejmować odważne decyzje, którzy nie są transparentni. Reprywatyzacja niestety to pokazała i to trzeba poprawić – mówił.

Odnosząc się do tego, co dzieje się w polityce warszawskiej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, stwierdził, że "mecz się jeszcze nie zaczął, trwa prężenie bicepsów". Zapewnił także, że chętniej słuchałby głosów dotyczących tego, jak można zrobić coś lepiej niż tych wskazujących, co jest obecnie robione źle.

Rabiej mówił także o Ryszardzie Petru, swoim byłym koledze partyjnym. Stwierdził, że życzy tak jemu, jak i jego nowej inicjatywie, jak najlepiej. – Życzę każdemu, żeby realizował swoje ambicje i plany. Nie wydaje mi się, żeby to było groźne dla Nowoczesnej. Ryszard Petru jest dla nas zamkniętym rozdziałem a to, co uprawia, jest archeologią polityczną – ocenił. Podkreślił również, że nie jest przekonany, czy osoba, która założyła partię, po czym popełniła bardzo poważne błędy, jest wstanie ponownie zgromadzić energię wokół projektu liberalnego.