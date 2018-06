Lubnauer: Kampania Trzaskowskiego to falstart. To wina Petru

– Kampania Rafała Trzaskowskiego zaczęła się trochę za wcześnie. Niestety jest to wina m.in. Ryszarda Petru. Wypchnięcie kandydata po to, żeby wykorzystać go do celów wewnętrznych w Nowoczesnej było zbyt wczesne – mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w Polsat News