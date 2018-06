Morawiecki: Nie powiemy rolnikom, że trzeba było się ubezpieczyć

Morawiecki zaznaczył, że rząd stara się przygotować do walki ze skutkami suszy oraz do szacowania strat. – Mamy oczywiście konieczność i wolę współpracy z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. My na pewno nie powiemy nigdy rolnikom, że trzeba było się ubezpieczyć. Nie chcemy zostawiać rolników samych sobie. Będziemy proponowali różnego rozwiązania, bo zdajemy sobie sprawę, że na znacznych obszarach naszego kraju, około 4 mln hektarów, są dotknięte skutkami suszami w różnym stopniu – mówił na briefingu.

Prezydent Andrzej Duda powołał Jana Krzysztofa Ardanowskiego na szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi. To poseł Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowy wiceszef sejmowej komisji rolnictwa. Na stanowisku zastąpi Krzysztofa Jurgiela, który podał się w poniedziałek do dymisji. – Dzisiejszym głównym tematem naszego spotkania jest bardzo poważny problem, problem suszy. W związku za tym problemem i również innymi tematami rolniczymi nie będzie miesiąca miodowego, żadnej rozbiegówki, tylko od razu bardzo istotne, konkretne kroki regulacyjne i projektowe związane z tematyką rolnictwa, ale w szczególności z tematem suszy – powiedział szef rządu.