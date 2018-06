Baltic Pipe coraz bliżej. Oto proponowana trasa gazociągu

W środę w KPRM zorganizowano konferencję prasową poświęconą przyszłości gazociągu, który ma połączyć polski i duński system przesyłu gazu. Wzięli w niej udział minister Piotr Naimski oraz prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Preferowane miejsca wyjścia rurociągu Baltic Pipe na ląd to Faxe South w Danii i Niechorze-Pogorzelica w Polsce. Trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku ok. 80 km).

Gaz-System zaakceptował rekomendowany wariant trasy gazociągu, choć nie jest to jeszcze ostateczna decyzja. "Zapadnie ona dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń" – poinformowano w komunikacie.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport surowca z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.

Uruchomienie transportu gazu planowane jest na 1 października 2022 r.