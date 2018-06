Lewandowska napisała do kibiców. Ostra riposta Maxa Kolonki

Żona Roberta Lewandowskiego udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie i komentarz, w którym napisała: "Polacy jesteśmy jedną drużyną! W jedności siła!". Na wpis Lewandowskiej ostro zareagował Mariusz Max Kolonko, polski dziennikarz mieszkający w USA.

"Why don't you stop bullshitting people and start scoring. Moze lepiej przestac robic z narodu frajerow w tych postach i zaczac wreszcie strzelac gole, prosze powiedziec mezowi. albo to albo lecicie w kosmos razem z ta swoja 'jedna wielka druzyna'" – napisał Kolonko na Twitterze (pisownia oryginalna).

Przypomnijmy, że we wtorek biało-czerwoni przegrali swój pierwszy mecz na mundialu w Rosji. Drużyna Senegalu pokonała reprezentację Polski 2:1. Kolejne spotkanie piłkarze Adama Nawałki rozegrają w najbliższą niedzielę 24 czerwca z Kolumbią, a potem z Japonią (28 czerwca, w czwartek).