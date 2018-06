Szczerski ostro o Tusku: Nigdy nie wystąpił o spotkanie z prezydentem, nawet z dobrego obyczaju

– To dla mnie zaskakujące. Zgodnie z wszelkimi zwyczajami, dobrym obyczajem dyplomatycznym, pan prezydent odwiedził przewodniczącego Tuska w Brukseli. Po objęciu urzędu był u przewodniczącego Rady Europejskiej, u Sekretarza Generalnego NATO. Sekretarz Stoltenberg był w Polsce od tego czasu już kilka razy i nie miał żadnego problemu z tym, żeby znaleźć termin, czas i potrzebę tego spotkania – mówił Szczerski.

Jak tłumaczył dalej szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczący RE „był nawet w Polsce, ale nigdy nie wystąpił o spotkanie, o wizytę u prezydenta”. – Nawet z czystego, dobrego obyczaju – stwierdził Szczerski.

– Nakazywałoby, że skoro przyjeżdża do kraju członkowskiego Unii Europejskiej, to wypadałoby powiedzieć, wyrazić zapytanie, czy nie mogłoby dojść do takiego spotkania. Nigdy takiej prośby nie było – dodał polityk.

Tusk kontra Duda?

Działania dawnego polityka PO i byłego premiera, a obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej wzbudzają wiele emocji, ponieważ to właśnie Donald Tusk wskazywany jest jako potencjalny kontrkandydat Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Według sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, gdyby II tura wyborów prezydenckich odbyła się już teraz, to 52,5 proc. Polaków postawiłaby na obecnego prezydenta. – Po 2,5 roku stabilnych rządów PiS także Andrzej Duda oceniany jest wysoko. Nie ma polityka, który mógłby mu zagrozić, nie jest w stanie tego zrobić nawet tak wybitna postać jak Donald Tusk. Pamiętajmy jednak, że wiele może się jeszcze zmienić, bo wcześniej będą się wybory parlamentarne – komentuje w "SE" prof. Kazimierz Kik.

Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 13-14 czerwca 2018 r. na próbie 1043 dorosłych Polaków.