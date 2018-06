Policja złapała gwałciciela. Atakował kobiety w centrum Warszawy

Komenda Stołeczna Policji informuje, że ofiarami napastnika były cztery przypadkowe kobiety, które zaczepił w centrum Warszawy, idąc chodnikiem. 26-latka zatrzymali policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolowego ze Śródmieścia.

"Mężczyzna jest podejrzany o to, że na jednej z pokrzywdzonych dopuścił się dwóch przestępstw: zgwałcenia oraz rozboju, a kolejną przemocą doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej, grożąc jej przy tym pozbawieniem życia. Trzecią z pokrzywdzonych, używając przemocy, usiłował doprowadzić do obcowania płciowego, a ostatnią z napadniętych kobiet przy użyciu siły próbował poddać innej czynności seksualnej" – czytamy w oświadczeniu KSP.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ, która postawiła już Kamilowi W. sześć zarzutów. Decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci i prokuratorzy proszą kobiety, które w ostatnim czasie padły ofiarą podobnych przestępstw, i do tej pory tego nie zgłosiły, o osobiste stawiennictwo w Komendzie Rejonowej Warszawa I przy ulicy Wilczej 21.