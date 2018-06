RPO pyta Czaputowicza i Ziobrę o sprawę Mateusza P.

„Pozbawienie wolności Mateusza P. jest arbitralne i sprzeczne z przepisami Powszechnej deklaracji praw człowieka” – napisali eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych w opinii przekazanej polskiemu rządowi.

W opinii grupy roboczej ONZ ds. arbitralnego pozbawienia wolności, eksperci wnioskują do polskiego rządu o niezwłoczne podjęcie środków niezbędnych do naprawy sytuacji lidera partii Zmiana Mateusza P. i doprowadzenia do jej zgodności z normami międzynarodowymi. Zdaniem ekspertów "odpowiednim środkiem naprawczym byłoby niezwłoczne zwolnienie pana P. i zapewnienie mu egzekwowalnego prawa do odszkodowania”.

Grupa uważa, że polski rząd powinien w sposób pełny i niezależny zbadać okoliczności pozbawienia P. wolności oraz podjąć odpowiednie kroki wobec tych, którzy są odpowiedzialni za naruszenie jego praw.

O wyjaśnienia ws. P. grupa robocza ONZ ds. arbitralnego pozbawienia wolności wystąpiła do polskiego rządu już w grudniu. W lutym strona polska poprosiła o przedłużenie czasu na odpowiedź. Ostatecznie żadnej informacji na ten temat nie przesłano. „Grupa wyraża żal, że pomimo przedłużenia terminu polski rząd nie przedstawił żadnej informacji” – napisali eksperci. W tej właśnie sprawie zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i spraw zagranicznych Rzecznik Prawa Obywatelskich.

Dlaczego polskie władze zaniechały współpracy?

"Niezależnie od treści konkluzji Grupy Roboczej moje zaniepokojenie wzbudziło, że w sprawie dotyczącej tak istotnych praw i wolności obywatelskich władze polskie zaniechały współpracy z organami powołanymi do zbadania tej sprawy" – podkreśla RPO.

Adam Bodnar poprosił ministra Jacka Czaputowicza o przedstawienie przyczyn braku współdziałania z Grupą oraz o poinformowanie o projektowanych czynnościach związanych z jej pracami. Do ministra Zbigniewa Ziobry rzecznik wystąpił o przedstawienie stanowiska w sprawie, zwłaszcza o informacje ws. działań dla wypełnienia zaleceń Grupy.