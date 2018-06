Otyłość, cukrzyca, choroby zakaźne. Choruje coraz więcej dzieci. Zatrważające dane NIK

Jak ujawnili reporterzy magazynu Polska i Świat TVN24, wg informacji NIK coraz więcej uczniów choruje, a ich choroby są coraz poważniejsze. Coraz częściej zdarzają się schorzenia, na które dawniej chorowali głównie dorośli – otyłość, czy cukrzyca.

Otyłych jest już 100 tysięcy uczniów. Więcej, bo 230 tysięcy młodych osób cierpi na alergie, powszechne są zniekształcenia kręgosłupa – przytoczyli dane NIK autorzy materiału.

Najbardziej przeraża wzrost zachorowań na nowotwory – w 2017 roku liczba ta wzrosła o jedną siódmą. Co gorsza – jak informują autorzy magazynu – choroby te są zazwyczaj wykrywane bardzo późno. Dzieje się tak z powodu braku odpowiedniej profilaktyki. Jedynie w połowie szkół jest opieka medyczna. A zdecydowania większość dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w ogóle nie odwiedza lekarza profilaktycznie.

Kolejnym problemem, który sprawi, że w kolejnych latach sytuacja ulec może pogorszeniu, jest wiek lekarzy. Aż jedna trzecia lekarzy rodzinnych przekroczyła 60. rok życia. Do wieku emerytalnego zbliża się też co piąty dentysta i co piąta higienistka. NIK alarmuje też o wzroście zachorowań na niektóre choroby zakaźne, jak odra, czy krztusiec. Wynika on ze zwiększenia liczby niezaszczepionych dzieci.