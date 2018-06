NIK zbada sprawę rozliczeń dotacji dla Związku Polaków na Litwie

Kwiatkowski zapowiedział podjęcie tych kroków w wywiadzie udzielonym portalowi kurierwilenski.lt. Dziennikarze zapytali go

Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski został zapytany przez portal kurierwilenski.lt o sprawę podejrzeń o możliwość zaistnienia nieprawidłowości, jakie mogły zaistnieć przy rozliczaniu przez ZPL dotacji otrzymywanych z Polski. Dotacje były przekazywane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Kwiatkowski zaznaczył, że jest światom potrzeby przekazywania pieniędzy do zagranicznych organizacji polonijnych. Szef NIK podkreślił, że pieniądze przekazywane ZPL są szczególnie ważne ze względu na ilość Polaków na Litwie. "W tym momencie mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby te pieniądze były wydatkowane na potrzeby Polaków mieszkających na Litwie, a nie były marnowane. My, oczywiście, jako Najwyższa Izba Kontroli, będziemy sprawdzać, co się stało z tymi środkami finansowymi" – zapewnił Kwiatkowski.

Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz w wywiadzie udzielonym portalowi Kresy.pl odrzucał wszelkie zarzuty. "Żadna złotówka, żaden grosz nigdy nie zostały sprzeniewierzone, nie poszły w bok" – zapewnił.

