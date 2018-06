Wykryto wadę serca u czołowego piłkarza Legii

To rodzaj zaburzenia przewodnictwa elektrycznego w sercu, które dotyczy ok. 1 promila populacji. Usunięcie wady wymaga przeprowadzenia zabiegu kardiologicznego.

"Niezdiagnozowany zespół WPW może w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla życia i być jedną z przyczyn nagłej śmierci sercowej u zawodników, dlatego najważniejsze jest jego stwierdzenie i prawidłowe leczenie, co pozwala na pełny powrót do zdrowia i uprawianie wyczynowego sportu bez niepotrzebnego ryzyka. Po konsultacjach z czołowymi kardiologami i w uzgodnieniu z zawodnikiem postanowiliśmy, że w najbliższych dniach piłkarz przejdzie leczenie zabiegowe mające na celu całkowite usunięcie problemu i pełny powrót do treningów za ok. 8 tygodni” – powiedział Mateusz Dawidziuk, lekarz Legii Warszawa.

Do czasu przeprowadzenia zabiegu Jarosław Niezgoda będzie przebywał wraz z pozostałymi zawodnikami na obozie w Warce pracując indywidualnie pod kontrolą lekarską i fizjoterapeutyczną.