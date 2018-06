"Archiwa wojskowe były w rękach komuchów od 1945 do 2016". Mocne słowa Cenckiewicza

Wojskowe Biuro Historyczne ujawniło przypadki bezprawnego niszczenia dokumentacji archiwalnej w archiwach wojskowych w Gdyni, Nowym Dworze Mazowieckim i Rembertowie w latach dwutysięcznych. Według przekazanych informacji, skala dokonanych zniszczeń jest olbrzymia. Zniszczono setki tysięcy stron, wśród których znajdowały się bezcenne – z punktu widzenia badań naukowych i archiwalnych – materiały dotyczące PRL. Zniszczono, między innymi, akta Szefostwa Wojsk Ochrony Pogranicza z lat 1975-85, materiały archiwalne Wojskowej Służby Wewnętrznej z lat 1976-70 oraz dokumenty Zarządu II Sztabu Generalnego z roku 1973.

"Jeśli Rosjanie i ich SWR/FSB marzyliby o spektakularnej akcji niszczenia wiedzy o ich aktywach w Polsce to zrobiliby dokładnie to, czego dokonano w CAW [Centralne Archiwum Wojskowe - red.] po 1990 aż do 2009! Nie przesadzam! W sensie kierowniczym archiwa wojskowe były w rękach komuchów od 1945 r. do 2016 r." – komentował na Twitterze Sławomir Cenckiewicz.

