Wałęsa będzie pilnował prawidłowości wyborów. Schetyna i Rzepliński mu pomogą

Jestem zaniepokojony, podobnie zresztą jak większość obywateli, stanem demokracji w naszej ojczyźnie. Szczególny niepokój wywołują zmiany zasad wyborczych, w tym nowa definicja oddania ważnego głosu czy zmiana organizacji instytucji przeprowadzających wybory. Obserwuję nierówne traktowanie podmiotów politycznych przez media publiczne, co zgodnie ze standardami przyjętymi przez kraje demokratyczne, może naruszać zasadę równości wyborów" – tłumaczy zaniepokojony Wałęsa w liście do Obserwatorium Wyborczego, uzasadniając utworzenie Komitetu Obywatelskiego i wzywa znane osobistości do poparcia inicjatywy.

Dziś w Gdańsku odbyła się uroczystość powołania Komitetu Obywatelskiego. Swoje przemówienie wygłosił m.in. Lech Wałęsa, Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

– Ze swojej strony zrobię wszystko, oddaję się sprawie, ale pamiętajcie, że mam 75 lat – życie sfatygowane, rozebrano mi "Solidarność"... nawet na żonę nie mogę liczyć, bo usamodzielniła się dość daleko. Pretensji do żony nie mam, ale zgadzam się z tym, choć inaczej mnie wychowano. (…) Nie pozwolę na rozbicie i nasza klęskę – podkreślał były prezydent, cytowany przez onet.pl.