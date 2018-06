Jarosław Wałęsa kandydatem na prezydenta Gdańska

Jeszcze w maju, media podawały, że w grę wchodzą dwa nazwiska – właśnie europosła Jarosława Wałęsy oraz szefowej PO w Gdańsku posłanki Agnieszki Pomaskiej. Wówczas największym kłopotem dla PO była kandydatura posłanki Ewa Lieder z Nowoczesnej (zrezygnowała z kandydowania) oraz startujący po raz pierwszy bez poparcia Platformy Obywatelskiej obecny prezydent Gdańsk Paweł Adamowicz.

Dzisiaj jednak KO ogłosiła, że PO i Nowoczesna doszła do porozumienia i wspólnym kandydatem (zamiast podziału Ewa Lieder – Nowoczesna, Wałęsa albo Pomaska – PO), będzie właśnie Jarosław Wałęsa.

Gdańsk Jarosława Wałęsy

– Gdańsk ma być zielony, przyjazny, ma być najlepszym miejscem na Ziemi. I będziemy to robić razem – mówił dzisiaj kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska, Jarosław Wałęsa. – Chciałbym wam podziękować za waszą mądrość, za waszą determinację. To dzięki wam mamy Koalicję Obywatelską i to dzięki wam razem, wspólnie zwyciężymy w Gdańsku i na Pomorzu. Zwyciężymy – dodał polityk.

Dalej Jarosław Wałęsa podkreślił, że zależy mu na dialogu z mieszkańcami. – Rozumiem, że musimy myśleć o wszystkich mieszkańcach Gdańska, dlatego chciałbym podczas mojej prezydentury poszerzać dialog z mieszkańcami, chciałbym, żeby w domach sąsiedzkich, w każdej dzielnicy, można było aktywować inicjatywę mieszkańców, żeby tam właśnie mogli razem przedstawiać idee najlepsze dla naszego miasta – mówił polityk.

