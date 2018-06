Nawałka przybity po meczu. "Jutro też jest dzień, musimy z tym żyć"

Reprezentacja Polski przegrała z Kolumbią 0:3 w drugim meczu na mistrzostwach świata w Rosji. Bramki dla Kolumbii zdobyli Yerry Mina, Falcao García i Juan Cuadrado. Przegrana oznacza, że biało-czerwoni nie mają już szans na awans do fazy pucharowej i odpadają z mundialu. Polska zagra jeszcze w czwartek ostatni mecz z Japonią.

– Zawodnicy walczyli do samego końca. Przegraliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem i to trzeba przyjąć. Mecz był wyrównany do momentu, kiedy padła pierwsza bramka. Później zmieniliśmy ustawienie na bardziej ofensywne – mówił po meczu na konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka.