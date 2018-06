Pochmurno i deszczowo. Co nas dziś czeka?

W Polsce północno-wschodniej, miejscami w centrum oraz na Pogórzu Karpackim wysokość opadów wyniesie do 15 mm. Z kolei wysoko w Tatrach przelotny śnieg.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 15°C, 17°C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 22°C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami spadnie też przelotny deszcz i zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 9°C do 12°C, nad morzem do 14°C, chłodniej w rejonach podgórskich: od 6°C do 9°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny.