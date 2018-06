O. Rydzyk krytykuje opozycję: Głupoty gadają. Gorzej niż obrażone dzieci w piaskownicy

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II powstanie w Toruniu. Umowa została podpisana pomiędzy MKiDN a Fundacją Lux Veritatis. Resort na działalność muzeum w latach 2018-2020 przekaże 70 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał minister kultury i dziedzictwa narodowego po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.

Resort poinformował, że muzeum będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata.

Przeciwko budowie muzeum zaprotestowała sejmowa opozycja. Do jej zarzutów odniósł się już o. Tadeusz Rydzyk, który połączył się telefonicznie ze studiem TV Trwam. – Jaką my mamy klasę polityczną? Wszyscy powinni się cieszyć każdym dobrem, jakie w Polsce jest zrobione, a nie przeszkadzać. Gorzej niż obrażone dzieci w piaskownicy. Nie przejmujmy się, że będą na nas pluć, opowiadać. "Rydzykowi dali", mówią. Boże, jakie to jest żenujące – ocenił.