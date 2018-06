Kradzież biletów na mecz reprezentacji. 23-latek zatrzymany

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, sprawa ma związek z zawiadomieniem dotyczącym utraty 40 stadionowych wejściówek z przesyłek jednej z firm kurierskich. Tuż przed meczem funkcjonariuszom udało się odzyskać 37 z nich.

Wstępne ustalenia policji wskazywały, że doszło do kradzieży. Prowadząc śledztwo, policjanci dotarli do 23-letniego Sebastiana S. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że mecz towarzyski Polski z Litwą odbył się we wtorek 12 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni wygrali wtedy 4:0. To spotkanie było dla naszej reprezentacji ostatnim sprawdzianem przed wylotem do Rosji na mundial.

