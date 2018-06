Tomaszewski wskazuje winnego porażki. "To był strzał w kolano"

Polska reprezentacja w fatalnym stylu przegrała wczoraj z Kolumbią 0:3. Choć przed Biało-Czerwonymi jeszcze jeden mecz, to wczorajsza przegrana pogrzebała szansę na awans do 1/8 finału mundialu. W ostrych słowach do decyzji polskiego selekcjonera Adama Nawałki odniósł się legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.