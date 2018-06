Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek we wsi Skawa, koło Rabki. Jak wynika z ustaleń śledczych, samochód którym poruszali się młodzi ludzie najpierw uderzył w drzewo, a następnie wpadł do rzeki.

Podróżujący pojazdem 20-latkowie i 16-latka zginełi na mejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.