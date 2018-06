Komisja prawna Rady Europy wzywa Rosję do zwrotu wraku tupolewa

W przyjętej rezolucji wezwano Rosję do niezwłocznego zwrotu wraku i innych materiałów należących do państwa polskiego. Jak podkreślono, powstrzymywanie się od zwrotu tych przedmiotów do Polski bez uzasadnienia prawnego jest równoznaczne z nadużywaniem praw, które może być postrzegane jako prowokacja.

W tekście dokumentu podkreślono również, że przedstawiciele Rosji nie współpracowali z wizytującymi Moskwę przedstawicielami Komisji oraz, że nie odpowiadali na wszelkie próby uzyskania danych przez nią.

Z informacji podanych przez portal Tvp.info w przyjętej rezolucji wskazuje się także na „potencjalnie kontrowersyjną decyzję, by procesować w zgodzie z tzw. konwencją chicagowską”. Komisja przytacza artykuł 3 konwencji w myśl którego, powinno się ją stosować w przypadku lotów cywilnych, nie zaś państwowych.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego, przyjęty dziś dokument otwiera drogę do działań formalnych w kolejnych organizacjach międzynarodowych.