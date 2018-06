Ile zarobi na mundialu PZPN? Kwota robi wrażenie

Dla drużyn, które nie wyszły z fazy grupowej, FIFA przewidziała nagrodę w wysokości 8 mln dolarów – to ok. 35 mln złotych. Tyle właśnie otrzyma Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo, na konto federacji trafi kolejne 1,5 miliona dolarów, czyli około 5,5 miliona złotych. Po zakończeniu mundialu, FIFA zwróci koszty turniejowe – wskazuje Se.pl.

Nagrody za udział w mistrzostwach świata FIFA ustaliła już jakiś czas temu. Są one powiązane z momentem, w którym dana drużyna odpada z turnieju. I tak: faza grupowa to nagroda w wysokości 8 mln dolarów; 1/8 finału to 12 mln dolarów; ćwierćfinał – 16 milionów; na zespół, który zajmie czwarte miejsce czekają 22 mln; trzecie miejsce to 24 mln dolarów, a drugie 28. Zwycięzca mundialu może liczyć na zawrotną sumę 38 milionów dolarów.