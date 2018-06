Pawłowicz proponuje, żeby Polacy opuścili mundial. "Jaki jest sens zostawać dłużej?"

Biało-czerwoni stracili szansę na awans do kolejnej fazy mundialu. Przegrany mecz z Kolumbią wywołał falę krytyki naszych reprezentantów. "Jeśli nie ma już żadnych szans na dalszy awans,to jaki jest sens by zostawać na Mundialu dłużej?" – pyta Pawłowicz na Twitterze.



Niektórzy internauci zarzucają posłance Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest ekspertem i nie powinna formułować takich stwierdzeń. Ktoś napisał: "Pani to chyba na Piłce się nie zna?! Prawda!!! Choćby dla tego, że z naszej grupy o awans walczą nadal Kolumbia, Japonia i Senegal. Odpuszczenie meczu z Japonia i ucieczka do domku jest brakiem szacunku dla 3 nacji wyżej wymienionych. Proszę zająć się czymś na czym się Pani zna". Co na to Krystyna Pawłowicz? "Nie muszę się znać by zabierać AMATORSKO głos" – odparła parlamentarzystka znana z mocnych i często kontrowersyjnych wypowiedzi.

