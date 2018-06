Samochód Kempy zatarasował wejście do kościoła. W tym czasie minister dziękowała proboszczowi

"Kiedy minister wygłaszała mowę pochwalną na cześć proboszcza, wierni znajdowali się pod czujną obserwacją jej ochrony. Ponadto rządowa limuzyna zatarasowała część chodnika pod bazyliką" – czytamy na portalu MojaOleśnica.pl. "Uważam, że minister mogła zrobić kilka kroków do pobliskiego parkingu przy starej „Biedronce”, gdzie można było znaleźć wiele wolnych miejsc. Sam tam zaparkowałem i aż przyjemnie było się przejść. Ale tu trzeba było się pokazać. Że oto pani minister przyjeżdża do swoich poddanych z prowincji i księdza proboszcza, przed którym się płaszczyła. Godne to minister rządu polskiego" – wskazuje autor felietonu.

Co więcej, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa miał wejść do kościoła i przez cały czas obserwować wiernych.