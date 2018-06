Z informacji podanych przez Wiktora Ferfeckiego, w kwestii tzw. hotelu poselskiego Kancelaria Sejmu rozważa dwa warianty. Pierwszym z nich jest wyburzenie budynku, w którym obecnie znajduje się Dom Poselski i wybudowanie go od nowa. Zajęłoby to około 5 lat i pochłonęłoby 215 mln zł. To jednak nie wszystko, ponieważ należałoby doliczyć do tej kwoty koszt wynajmu kwater dla posłów i senatorów na czas remontu, czyli kolejne 52 mln zł.

Drugim z branych pod uwagę wariantów jest przeprowadzenie gruntownego remontu. Realizacja tego wariantu byłaby nieco tańsza - 189 mln zł i trwałaby krócej, bo maksymalnie cztery lata.

W ubiegłym tygodniu szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska mówiła, że ostateczną decyzję dotyczącą wybory konkretnego rozwiązania podejmie Prezydium Sejmu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem analizy stanu budynku.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", bez względu na to, który wariant wybierze Prezydium, byłaby to najbardziej kosztowna inwestycja w najnowszej historii Sejmu.