"Jedno mówi, drugie robi". Czarzasty krytycznie o zachowaniu Schetyny

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty krytycznie odniósł się do zachowania lidera PO, któremu zarzucił, że namawia do popierania najsilniejszego kandydata opozycji bez względu na szyld partyjny, a sam się do tych wymogów nie stosuje.

– Pan Grzegorz Schetyna zaproponował, żeby we wszystkich miastach, gdzie jest najsilniejszy kandydat opozycji, czyli Nowoczesnej, Platformy, PSL lub SLD, popierać tego kandydata. Następnie nie zrealizował tego – mówił Schetyna podczas rozmowy w Radiu Plus. Jako przykład takiego zachowania podał fakt, że lider PO nie poparł np. Roberta Biedronia w Słupsku, a Krzysztofa Matyjaszczyka w Częstochowie. – Pan Schetyna jedno mówi, drugie robi – podsumował lider SLD. Czarzasty w rozmowie dotyczącej wyborów samorządowych dodał, że satysfakcjonującym wynikiem w Warszawie byłoby dla SLD, wejście Andrzeja Celińskiego do drugiej tury. Jego zdaniem sytuacja polityczna w Polsce nie wygląda tak, że SLD jest skazane na współpracę z PO, bo inaczej w Polsce nie będzie "rządziła demokracja". Ewentualna współpraca jest zarówno w interesie SLD jak również i Platformy Obywatelskiej. – Ja i Kosiniak-Kamysz jesteśmy tak samo potrzebni Schetynie, jak on nam i trzeba mu to mówić, bo chyba zapomniał – stwierdził Czarzasty.

