Jaki: Dla niektórych urzędników UE demokracja jest wtedy, gdy wygrywa PO

– To wszystko, co się dzisiaj dzieje, musicie państwo to wiedzieć, jestem przekonany, że to ustawka Donalda Tuska – mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

– Donald Tusk jest mocno powiązany z elitami europejskimi i wszyscy czekają tylko na to, żeby w Polsce rządziła inna partia i wszystko to mówią w imię demokracji – mówił Jaki podczas konferencji prasowej. Dodał, że prawdziwa demokracja polega na tym, że to Polacy wybierają kto ma rządzić w ich kraju. – Raz wybierają Platformę, raz PiS, ale dla niektórych urzędników UE demokracja jest tylko wtedy, kiedy wybierana jest Platforma. Na taką definicję demokracji nie możemy się zgodzić – dodał kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Przypomnijmy, że kilka dni temu Rafał Trzaskowski stwierdził, że środki unijne będą zamrożone dopóki Platforma nie wygra wyborów. Te słowa odbiły się szerokim cechem wśród uczestników i komentatorów życia publicznego.

Ponadto Jaki podczas konferencji prasowej mówił o swoich pomysłach związanych z rozwojem Warszawy, Kandydat na prezydenta stolicy stwierdził, że Warszawa jest jedynym miastem Europy o "prawdziwych aspiracjach metropolitalnych" bez pełnej obwodnicy. – Nasze miasto jest regularnie rozjeżdżane przez ruch tranzytowy – mówił, dodając, że nawet 20% tego ruchu można byłoby wyprowadzić z Warszawy, gdyby tylko zbudowano obwodnicę. Jaki dodał do tego, że stolica powinno posiadać dwie obwodnice. Polityk przypomniał, że obwodnica jest kolejną obietnicą, której nie dotrzymała prezydent Gronkiewicz-Waltz. – Jeżeli zmieni się władza, to na pewno domkniemy tę obwodnicę śródmiejską – obiecał wiceminister sprawiedliwości.

