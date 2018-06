Morawiecki: Dochodziło do prób prowokacji, uwikłania rządu PiS w sprawę GetBack

– Sprawa GetBack wymaga bardzo dokładnego wyjaśnienia i mogę absolutnie obiecać, że zrobię wszystko, żeby doprowadzić do wyjaśnienia genezy i późniejszych wydarzeń związanych z tą sprawą – mówił premier na konferencji prasowej.

– Wiele faktów wskazuje na to, bardzo wiele wydarzeń (…), że już w ostatnich czasach dochodziło do prób prowokacji, do uwikłania rządu PiS przez osoby, które w ewidentny sposób są związane z Platformą Obywatelską. Chociażby aresztowania, które sąd potwierdził, potwierdzają to, kto i kogo znały główne osoby, główni aktorzy tego wydarzenia, tej bardzo niedobrej sprawy, która miała miejsce – mówił dalej Morawiecki.

Dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby związane ze spółką GetBack. To jedna z dyrektorek spółki oraz szef biura maklerskiego sprzedającego obligacje firmy.

