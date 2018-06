Ekspert o zmniejszeniu ZUS: Niewystarczające. Jedynie odroczenie wyroku!

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha uważa, że wprowadzenie ustawy o małym ZUS dla małych firm potwierdza, że dotychczasowy system działa fatalnie.

– To potwierdzenie, kolejny raz, przez kolejny rząd, że wysoki podatek ZUS jest przeszkodą dla mikro firm w Polsce, w zasadzie zabija te firmy. Sama pani minister Emilewicz zauważyła, że gdy kończy się tzw. ulga na ZUS dla firm w pierwszym okresie działalności, z rynku znika 200 tysięcy przedsiębiorstw. Bo nagle dramatycznie wzrastają koszty działalności. Więc część firm zaprzestaje działalności, część działa dalej, ale w szarej strefie. Więc widzimy jak bardzo szkodliwy jest podatek od własnej działalności gospodarczej, eufemistycznie nazywany składką na ZUS. To kara dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą – mówi dr Andrzej Sadowski w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Zdaniem eksperta wprowadzenie nowych zasad wiąże się też z pewnym ryzykiem. – To też wprowadzanie elementu kolejnej zmiennej na rynku, zwłaszcza wobec tych, którzy już tam działają, ale na przykład nieznacznie przekroczą próg, przy którym składka ZUS będzie wyższa. Firmy, będą starały się działać w ten sposób, by oficjalnie zarobić mniej, aby ta składka nie była wyższa – tłumaczy Andrzej Sadowski.

Zdaniem prezydenta Centrum Im. Adama Smitha, propozycje rządu są zdecydowanie niewystarczające. – To tak naprawdę zawieszenie wyroku. Skoro w Wielkiej Brytanii podatek socjalny, a więc ich ZUS wynosi 1/12 tyle, co u nas, to to pokazuje, w którą stronę powinno to iść. Bez takiej zmiany reszta zmian ma charakter wyłącznie odroczonego wyroku – podsumowuje Andrzej Sadowski.

