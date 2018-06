Wildstein odpowiada dziennikarzowi "Wyborczej": Zamknij się i przeproś

"Wieliński i reszta twojej bandy z GW. Miałbyś odwagę powiedzieć w twarz ocalonemu z Zagłady Żydowi, że nie byłoby dla niego różnicy czy żyje w przedwojennej Trzeciej Rzeszy pod Hitlerem czy w Polsce dziś- bo to to samo?" – napisał Wildstein na Twitterze.

To odpowiedź na tekst Bartosza Wielińskiego. Dziennikarz "Wyborczej" porównał w artykule działania polskiego rządu w zakresie reformy sądownictwa do metod niemieckich nazistów z lat trzydziestych. Wieliński twierdzi m.in., że „PiS przetestował w Polsce metody zawłaszczania instytucji demokratycznych przez partie polityczne, które można porównać do Gleichschaltung w Niemczech w latach 30” (termin Gleichschaltung pochodzi z ideologii III Rzeczy, wprowadzony do obiegu w latach 30., oznacza ujednolicenie, likwidację pluralizmu w życiu społeczny, gospodarczym i politycznym).

"Po prostu się zamknij i przeproś" – napisał Wildstein

