Hanna Lis o Polsce: Stajemy się skansenem Europy

– Nie ma mowy o nienawiści. Jeśli już to nawołujemy do debaty – tłumaczył Rola. Prowadząca rozmowę dziennikarka, Nawal Al-Maghafi, zacytowała wypowiedzi Polaka, w których miał mówić m.in. że "imigranci to najeźdźcy", "muzułmanie to gwałciciele" i "muzułmanie to dzikusy".

Marcin Rola wystąpił w BBC. Mówił m.in. o pedofilii w islamie

Po emisji wywiadu na Marcina Rolę spadła fala krytyki. Wielu zarzuca mu, że skompromitował nasz kraj, pokazując Polskę jako państwo nietolerancyjne i rasistowskie. Taką opinię wyraziła m. in. Hanna Lis. " Stajemy się skansenem Europy. Lotem nad kukułczym gniazdem. Jakim cudem, a raczej przekleństwem, doszliśmy do tego punktu?" – napisała komentując materiał BBC.