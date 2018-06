Abp Hoser: Akcja #MeeToo to pokłosie antykoncepcji

Zdaniem arcybiskupa Hosera, stosowanie antykoncepcji przez kobiety poniża je i sprawia, że mężczyźni czują nad nimi władzę. Efektem tego są molestowania oraz gwałty. Jak przekonywał, antykoncepcja będzie mieć zgubny wpływ na młodych ludzi, których należy zachęcać przeciwnie – do zachowania prawa moralnego.

– Mężczyźni przyzwyczaiwszy się do praktyk antykoncepcyjnych zatracą szacunek do kobiet, lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do narzędzia do zaspokajania swojej egoistycznej żądzy i w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku towarzyszki życia. I teraz mamy odbicie tej fali w postaci tej akcji #MeToo – tłumaczył arcybiskup.

