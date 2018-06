Naciski polityczne w Sanoku? Redaktor naczelna lokalnego tygodnika odchodzi

W nowym numerze „Tygodnika Sanockiego”, wydawanego przez miejską bibliotekę, wbrew decyzji redaktor naczelnej Małgorzaty Sienkiewicz-Woskowicz, nie wydrukowano wywiadu z kandydatem na burmistrza miasta – opisuje branżowy portal Wirtualne Media.

W najnowszym numerze tygodnika miał się ukazać wywiad z Tomaszem Matuszewskim, który zadeklarował chęć startu w jesiennych wyborach samorządowych. Matuszewski to dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Tekst jednak się nie pojawił. Obecnie burmistrzem Sanoka jest Tadeusz Pióro, który od 2010 roku jest związany z PiS-em. Nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy zamierza ubiegać się o reelekcję.

Według naczelnej "Tygodnika Sanockiego", Małgorzaty Sienkiewicz-Woskowicz, zablokowanie wywiadu to efekt nacisków politycznych. "Pracownik redakcji (nadmienię, że żaden z dziennikarzy) poinformował Urząd Miasta o przygotowanym do druku wywiadzie z Tomaszem Matuszewskim. Do redakcji przyszedł dyrektor MBP i oświadczył, że materiał trzeba wycofać. Poprosiłam, żeby powiedział o tym redaktorowi technicznemu, ponieważ ja takiej decyzji nie wydam" – czytamy w oświadczeniu Sienkiewicz-Woskowicz. Dziennikarka apeluje też do radnych Sanoka: "Zwracam się do Radnych Miasta Sanoka z pytaniami: czy według Państwa wszystko, o czym piszę powyżej, jest do zaakceptowania? Czy wolność lokalnej prasy odbierają Państwo jako zagrożenie? Czy mają Państwo zastrzeżenia do rzetelności „Tygodnika Sanockiego”, do przekazywania informacji, jakie wypływają z Urzędu Miasta czy Biura Rady? Czy niezadowalające są sprawozdania z działalności i osiągnięć któregokolwiek z burmistrzów?". Małgorzaty Sienkiewicz-Woskowicz stwierdza: "Mogę się jedynie domyślać, że żądanie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, któremu podlega „Tygodnik Sanocki”, gazeta samorządowa, było sprowokowane wcześniejszym wezwaniem go do Urzędu Miasta. Być może, ba - prawdopodobnie – zostało na nim wymuszona".

Wirtualne Media wskazują: "W poniedziałek Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz w krótkim wpisie pożegnała się z czytelnikami pisma. Nie sprecyzowała, czy zrezygnowała z pełnionego stanowiska czy została odwołana".