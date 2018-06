Fałszywe prawo jazdy dla premiera Holandii. Prowokacja dziennikarska z polskim wątkiem

Prowokację z zamówieniem fałszywego prawa jazdy przeprowadzono z inicjatywy Chauffeurstoekomst. Jest to stowarzyszenia kierowców ciężarówek. Jego członkowie chcieli pokazać, z jaką łatwością można w Holandii wejść w posiadanie podrobionych dokumentów. Według organizacji, jest to przyczyna wielu tragedii drogowych. – Widzimy wiele szalonych manewrów wykonywanych przez kierowców na drogach: kierowców, którzy zawracają na autostradach, którzy nie potrafią parkować, którzy spychają innych z drogi. Zbyt często dochodzi do potwornych sytuacji, martwi nas to bardzo – stwierdził szef stowarzyszenia Loek Koenders, podkreślając, że wiele z takich sytuacji powodują właśnie osoby, które zdobyły dokumenty w sposób niezgodny z prawem.

O sprawie redakcja EenVandaag poinformowała szefa holenderskiego rządu. – To kiepska sytuacja. Dobrze, że wskazujemy Polakom, że strona musi być zamknięta – stwierdził Rutte. Jednocześnie partia VVD, której przewodzi Rutte, zażądała wyjaśnień od holenderskiego ministra sprawiedliwości. Politycy chcą, aby interweniował on u polskiego szefa resortu sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.