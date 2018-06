Będzie kolejna nowelizacja ustawy o IPN. Jakubiak: Czuję się zdradzony

– To jest absolutnie błąd – ocenił Marek Jakubiak. Polityk podkreślił, że wprowadzanie dziś poprawek do ustawy o IPN oznacza przyznanie racji wszystkim tym, którzy w związku z tą ustawą "wylewali na nas pomyje". – To absolutny błąd taktyczny. My broniliśmy w ten sposób własnej godności i teraz dalsze umożliwianie poniewierania Narodu Polskiego i jego historii jest po prostu porażające – wskazał poseł. – Ja jestem porażony. Co innego niż godność narodu może być dla nas ważniejsze? Co jeszcze? Trochę dolarów? – pytał wzburzony Jakubiak. – Naprawdę jestem oburzony i czuję się zdradzony – przyznał.

Pytany przed kim ugiął się polski rząd decydując się na kolejną nowelizację ustawy, Marek Jakubiak odparł: "Przed Izraelem. Nie mam innego pomysłu".

Poseł Kukiz'15 stwierdził, że dopiero dziś okazało się, po co tak naprawę zostało zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu. Przypomnijmy, że według oficjalnych informacji, na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego, Sejm w trybie pilnym miał się zająć zmianą ustawy o odpadach i ustawy inspekcja ochrony środowiska. Korekta tych ustaw miała być antidotum na liczne w ostatnim czasie podpalenia składowisk odpadów.

– Wszyscy się dziwili, że przecież jeśli chodzi o ochronę środowiska, to to co miało się spalić, już się spaliło, że trzeba było wcześniej o tym myśleć, a teraz to już jest tylko zapobieganie. Więc teraz już wiemy, co rzeczywiście było takie ważne. Chodziło o to, żeby na sali nie było połowy posłów itd. – mówił.

Kolejna nowelizacja ustawy o IPN

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował dziś, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z wnioskiem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o uzupełnienie porządku obrad o punkt dot. nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. – Chcemy dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwszym zmianom – wyjaśniał w radiowej Jedynce.