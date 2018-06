Katarzyna Lubnauer: Petru pożytecznym idiotą PiS-u

Wydaje mi się, że przez to, co robi, jest pożytecznym idiotą PiS, ponieważ szkodzi Koalicji Obywatelskiej, która ma szanse rzeczywiście zawalczyć z PiS-em w najbliższych wyborach – oceniła Ryszarda Petru szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer na antenie Radia Plus.

Przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że Ryszard Petru jest poza partią, więc niedługo może być w ogóle poza polityką – Szkoda, że tak się stało – stwierdziła. Jednocześnie podkreśliła, że każdy, kto powoduje obecnie podziały wśród ugrupowań opozycyjnych, działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. – Daje pewien prezent PiS-owi – stwierdziła przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.

Polacy o politycznej przyszłości Ryszarda Petru Ryszard Petru przestał być przewodniczącym Nowoczesnej w listopadzie 2017 roku. W wyborach wewnątrzpartyjnych pokonała go właśnie Katarzyna Lubnauer, która zdobyła o 9 głosów więcej. Na nią oddano 149 głosów, na Ryszarda Petru 140 głosów, a 5 głosów było wstrzymujących się. W maju 2018 Petru opuścił Nowoczesną. – Nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu. Nie mogę odpowiadać za brak propozycji programowych, kiedy moje propozycje nie są wysłuchiwane – mówił wówczas Petru.Wraz z nim z ugrupowania wystąpiły dwie posłanki: Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. Razem utworzyli koło Liberalno-Społeczni.

