Szef ukraińskiego IPN: Normalny polsko-ukraiński dialog historyczny wciąż jest niemożliwy

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Wiatrowycz podkreślił, że przyjęte dziś zmiany nie wnoszą nic dobrego do relacji polsko-ukraińskich, ponieważ nie dotyczą one wątku ukraińskiego. "Póki co, zmiany w skandalicznej ustawie o IPN nie dotyczą "artykułów ukraińskich", a więc normalny polsko-ukraiński dialog historyczny wciąż jest niemożliwy" – napisał szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

W kolejnym wpisie Wiatrowycz stwierdził, iż polscy parlamentarzyści pokazali, że nie wszystko jest stracone. Wskazywał tu na zdolność do rozpoznawania i korygowania swoich błędów. Jak dodał, liczy że wystarczy determinacji do logicznej kontynuacji tych działań, a więc poprawienia innych błędów.

Sejm przyjął dziś zmiany w noweli ustawy o IPN, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają m.in. art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Prace nad przyjęciem nowelizacji odbywały się w trybie pilnym na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego na specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu.