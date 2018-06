Budka: Kompromitacja państwa na arenie międzynarodowej i wycofanie się rakiem

Borys Budka był gościem Marcina Zaborskiego w RMF FM. Pytany o to czy pochwali premiera Mateusza Morawieckiego za zmianę ustawy o IPN Budka stwierdził, że nie ma takiego zamiaru. Stwierdził, że mamy do czynienia z chaotyczną próbą naprawienia czegoś.

– Nie było nawet konsultacji z IPN. To pokazuje, że być może chciano w ten sposób coś przykryć np. sprawę GetBack. Być może chodziło o to, byśmy nie mówili o komisji śledczej w sprawie Get Back. Żądanie komisji śledczej jest aktualne i chcemy wyjaśnienia sprawy Get Back – podkreślił były minister sprawiedliwości, dziś wiceprzewodniczący PO.

Budka podkreślił, że jego zdaniem PO nie powinna brać udziału w farsie, jaką – zdaniem Budki będzie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączonych izb Sejmu i Senatu) z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbędzie się ono 13 lipca.

– Wysłuchiwanie pouczeń od osoby, która wielokrotnie łamała konstytucję, do tego pod przewodnictwem marszałka Kuchcińskiego, który już nawet nie ukrywa że jest marszałkiem jednej opcji, to nie jest święto parlamentaryzmu. Świętowanie z Kuchcińskim i Dudą rocznicy parlamentaryzmu uważam za pomysł chybiony – mówił Dudka w RMF FM.

Borys Budka odniósł się też do możliwej koalicji całej opozycji. Stwierdził, że chciałby szerokiej koalicji od Kazimierza M. Ujazdowskiego do Barbary Nowackiej. Skrytykował za to prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Stwierdził, że "bardzo go lubi", ale "do tanga trzeba dwojga". Proszę zapytać Roberta Biedronia, czy chce rozmawiać z PO w Słupsku - powiedział polityk PO.

