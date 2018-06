Siemoniak: Liczę, że Donald Tusk będzie kandydował na prezydenta Polski

Zdaniem Siemoniaka taki start byłby „zwieńczeniem całego wyborczego maratonu”. Polityk wyraził zarazem nadzieję, że wszystkie osoby związane z Koalicją Obywatelską Platformy i Nowoczesnej pomogą w zapracowaniu na zwycięstwo. – Bo chodzi o przyszłość Polski, a nie doraźne zwycięstwa polityczne – mówił. Dodał, że chce doprowadzić do tego, by koalicja rosła „jak kula śniegowa”. Wyliczył, że do samorządów PO będzie startować z Nowoczesną i samorządowcami niezależnymi, stwierdził, że chciałby by do tego porozumienia dołączyło przy wyborach europejskich także Polskie Stronnictwo Ludowe. – Natomiast w wyborach parlamentarnych chciałbym, byśmy stanęli szerokim blokiem opozycji demokratycznej, który odsunie PiS od władzy – mówił.Czytaj także:

Siemoniak: Nasze cel na ten rok – wygrać wybory

Decyzją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Siemoniak będzie szefem trzech kolejnych kampanii wyborczych – samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz do parlamentarnych. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z przewodniczącą Nowoczesnej, Katarzyną Lubnauer.

Platforma Obywatelska wybrała szefa trzech kolejnych kampanii wyborczych