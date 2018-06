Gortat: Czuję się ambasadorem naszego kraju

Bycie jedynym Polakiem w NBA Gortat nazwał „dużą odpowiedzialnością”. – Od pięciu, sześciu lat staramy się organizować polskie noce, na których pokazujemy Amerykanom, na czym polega nasza kultura, jacy jesteśmy i jakie mamy cechy charakteru. Mam nadzieję, że któregoś dnia zwykły Kowalski przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych będzie miał drogę przetartą i kiedy powie, że jest z Polski, ludzie powiedzą, że pamiętają Marcina Gortata, zawodnika NBA – mówił koszykarz.

Grający dotąd w Washington Wizards Marcin Gortat przeszedł do Los Angeles Clippers, co sam nazwał spełnieniem marzeń. Jak powiedział, poczuł się jakby „został na nowo wybrany do NBA”.

