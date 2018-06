Przyłębska: Postępowanie ws. ustawy o IPN na pewno zostanie umorzone

W lutym prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu jej w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chciał, aby jej zapisy zostały zbadane pod kątem zapewnienia wolności słowa. Co stanie się z wersją nowelizacji zgłoszoną przez prezydenta do TK, po podpisaniu przez niego uchwalonej wczoraj wersji ustawy? O tym mówiła na antenie TV Republika prezes Trybunału Julia Przyłębska.

– Trybunał Konstytucyjny umarza postępowanie w tym zakresie. Trybunał może umorzyć to z urzędu lub może wycofać je podmiot, które złożył – tłumaczyła. – Postępowanie na pewno zostanie umorzone, pytanie czy na wniosek prezydenta, czy zostanie ono umorzone z urzędu – dodawała prezes TK.

